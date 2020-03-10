إنتاج وتصنيع الطماطم بمنطقتي الله كريم والسميح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وقف الدكتور عبدالرحمن أحمد محمد عميد كلية المجتمع بجامعة كردفان وإيناس مهدي نائب عميد الكلية وبرفقة خبراء من قسم المحاصيل بكلية الموارد الطبيعية بجامعة كردفان يتقدمهم الدكتور معتصم السالك وعبدالباقي أحمد حامد والدكتور حافظ الحاج مكي مدير وحدة دعم المجتمع ومسرة الإمام المدير العام لقطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة الصحة بولاية شمال كردفان، منطقتي السميح والله كريم بمحلية الرهد بهدف تطوير زراعة وتصنيع الطماطم وتفعيل مراكز خدمة المجتمع لنشر الوعي في كيفية تطوير المحصولات والمنتجات البستانية المحلية الواعدة بالمنطقة وتصنيعها للاستخدمات المتعددة خاصة محصول الطماطم البلدية لتميز المنطقة بإنتاجه. وأكد الدكتور عبدالرحمن أحمد محمد عميد الكلية في تصريح لوكالة السودان للأنباء أهمية تفعيل الشراكات بين شركاء خدمة المجتمع وتدريب المنتجين على التقانات الزراعية الخاصة بإنتاج وتصنيع المحاصيل البستانية وأوضحت إيناس أن خطة الكلية لهذا العام تتضمن تأسيس مراكز للكلية بمحلية الرهد ومنطقتي السميح والله كريم بالتركيز على برامج تنمية المرأة ضمن سياسة الانتشار الجغرافي على محليات ولاية شمال كردفان المختلفة التي تبنتها الجامعة . المادة السابقة إتجاه في الهلال بانهاء عقد العراقي المقالة القادمة متوقع هبوط برنت إلى 30دولارا بسبب كورونا

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