الدعم السريع تجفف تجار العملة وحميدتي يسلم المركزي 170 مليون دولار

التاريخ: 10-مارس-2020
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قالت مصادر إن قوات تتبع للدعم السريع شنت حملات واسعة على تجار العملة بالسوق الموازي في أسواق العاصمة الخرطوم،مما ساهم في اختفاء “السريحة” من الشوارع العامة.
في وقت أفادت فيه معلومات بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن قائد قوات الدعم السريع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس الآلية الاقتصادية العليا الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، سلَّم بنك السودان المركزي 170 مليون دولار لزيادة الاحتياطي النقدي بالبنك.
وشهدت أسواق العملة تذبذباً في الأسعار عقب الحملات الأمنية، وسجل الجنيه السوداني 118 جنيهاً في مقابل الدولار.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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