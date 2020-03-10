أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020م

التاريخ: 10-مارس-2020 فى : أخبار 17 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة:

* رغم الارهاب تمضي الثورة

* سائق التشريفة لـ (الصيحة): عند الانفجار غيرت مسارالموكب الجريدة: * محاولة ارهابية فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء

* مساعد الخزانة الامريكية يوصي المركزي بتنقية النظام المالي من أي شبهات

مقتل (10) أشخاص في اشتباكات مسلحة بجنوب دارفور Advertisements السوداني:

* (السوداني) تتحصل على أدق الملومات بشأن محاولة اغتيال حمدوك

* الشرطة تكشف نوعية المتفجرات وهوية مالك السيارة الـ (آكسنت)

* اعتقالات لنشاطين على (فيسبوك) وملاحقة مختفين المجهر:

(المجهر) ترصد التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال (حمدوك)

مجلس الأمن والدفاع يشدد على كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة آخر لحظة:

* تفاصيل العملية الغادرة

* اجراءات عاجلة لتأمين قيادات الدولة

* استنكار دولي والحكومة تستعين باصدقاء بشأن الحادث الدار

* تعرض موكب حمدوك لتفجير ونجاته من محاولة اغتيال

* الشرطة: تعرض الموكب الى هجوم ارهابي لم يصب رئيس الوزراء بأذى وإصابة شرطي

* بيان مجلس الوزراء: حمدوك بخير بمكتبه ويمارس عمله

* بيان من المؤتمر الوطني: ندين ما حدث للسيد رئيس الوزراء

* (الدار) تلتقي بالشرطي الناجي وتخرج بتفاصيل مثيرة

* اليوم لطلاب الشهادة الثانوية امتحان الفيزياء الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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