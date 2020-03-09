هلال الابيض يخطف المركز الثاني من المريخ

الخليج 365 : حقق هلال الابيض فوزا كاسحا على الاهلي الخرطوم بثلاثة اهداف دون مقابل نالها معاذ خميس في الدقيقة 19 من الحصة الاولي ومؤيد عابدين في الدقيقة 85 ومحمد عباس في الدقيقة 90 وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الاسبوع الــــــ(24) لبطولة الدوري الممتاز على ملعب شيكان بهذه النتيجة ارتفع الهلال بنقاطه الى 45 نقطة متفوقا على المريخ بالمواجهات المباشرة وهو في نفس الرصيد 45 نقطة. المادة السابقة د.شداد يتقدم بمقترح تعديل مادة في لائحة الدوري الممتاز

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