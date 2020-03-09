د.شداد يتقدم بمقترح تعديل مادة في لائحة الدوري الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نتيجة لما صاحب تداعيات شكوى نادي المريخ الخرطوم، ضد المريخ الفاشر، تقدم رئيس مجلس إداة الاتحاد السوداني لكرة القدم البروفسير كمال شداد، بمقترح تعديل مادة واحدة في لائحة الدوري الممتاز، تقضي بتقديم الشكوى ضد أي نادي ممهورة بتوقيع الرئيس، أو عضوين من مجلس الإدارة، وقد وجد المقترح قبول بالتمرير لغالبية أعضاء المجلس حسب إفادة الامين العام ..

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