الهلال يفقد أطهر الطاهر امام هلال الفاشر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يفتقد الهلال في مواجهة الغد الثلاثاء، التي سيخوضها امام ضيفه هلال الفاشر، لجهود لاعبه “اطهر الطاهر”، بدواعي البطاقات الملونة، وغاب اطهر عن مران الامس، كونه لن يكون متواجداً في مباراة الغد، ومنحه الجهاز الفني راحة عن التدريبات لاسترجاع الانفاس، بعد المجهودات الكبيرة التي بذلها خلال المراحل القادمة، التي عرفت بتألقه اللافت بمسابقة دوري ابطال افريقيا .

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