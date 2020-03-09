بيان للشرطة: إصابة شرطي ورئيس الوزراء بخير

أكد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة د.عمر عبدالماجد أن التفجير الإرهابي الذي تعرض له رئيس الوزراء عبدالله حمدوك صباح اليوم أسفل كوبري القوات المسلحة بكوبر – بحسب سونا أسفر عن إصابة شرطي مرور وأن السيد رئيس الوزراء والطاقم المرافق له بخير .

وهذا نص بيان الناطق الرسمي للشرطة :

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تعرض موكب السيد رئيس مجلس الوزراء عند التاسعة صباح اليوم الاثنين9- مارس وأثناء مروره أسفل كبري قوات المسلحة من ناحية الخرطوم بحري”كوبر ” إلى عمل إرهابي تمثل في تفجير بالتزامن مع مرور الموكب.

وأسفر التفجير عن إصابة شرطي المرور في الدراجه النارية في مقدمة الموكب بإصابات يجري حالياً إسعافه كما تضررت عدد من المركبات من بينها سيارتان من موكب السيد رئيس مجلس الوزراء ولم ينجم عن الحادث أي إصابات أخرى وأن رئيس مجلس الوزراء والطاقم المرافق له بخير.

إن هذا العمل الدخيل والخطير على البلاد على مر التاريخ الحديث يجعلنا نؤكد ونشدد أنه لن يمر دون كشف أبعاده، وعليه فإن أجهزتكم الأمنية قد وضعت نفسها في حالة إستنفار قصوى ومتابعة دقيقة للوصول إلى كشف هذا المخطط الإرهابي الذي يهدف إلى جر البلاد نحو واقع خطير ومعقد. .وتم تشكيل غرفة أزمة لهذا الغرض .

نناشد المواطنين الكرام والحادبين على مصلحة البلاد أن يتحلوا بأقصي درجات اليقظة والتعاون مع الأجهزة المختصة وضرورة الإبلاغ عن أي مظاهر أو أنشطة تهدد أمن وأستقرار البلاد.

هذا وسنوافي المواطنين الكرام وأجهزة الإعلام بكافة التفاصيل التى تعكف أجهزتنا المختصة وفرق مسرح الحادث حالياً بجمعها وتحليلها.

لواء شرطة حقوقي/

د.عمر عبدالماجد بشير

الناطق الرسمي باسم الشرطة

الخرطوم (أخبار الخليج 365)