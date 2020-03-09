ردود أفعال (كاس) تتواصل وشداد يتقدم بمقترح تعديل مادة في لائحة الدوري الممتاز

نتيجة لما صاحب تداعيات شكوى نادي المريخ الخرطوم، ضد المريخ الفاشر، تقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم كمال شداد، بمقترح تعديل مادة واحدة في لائحة الدوري الممتاز، بحسب اليوم التالى تقضي بتقديم الشكوى ضد أي نادٍ ممهورة بتوقيع الرئيس، أو عضوين من مجلس الإدارة، وقد وجد المقترح قبولاً بالتمرير لغالبية أعضاء المجلس حسب إفادة الأمين العام.

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يذكر أن المريخ تمكن من استعادة لقب الدوري الممتاز عبر استئناف قدمه لمحكمة التحكيم الرياضي (كاس) وآثار القرار ردود أفعال ما تزال متواصلة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)