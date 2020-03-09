التاريخ: 09-مارس-2020
3 مشاهدة
نتيجة لما صاحب تداعيات شكوى نادي المريخ الخرطوم، ضد المريخ الفاشر، تقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم كمال شداد، بمقترح تعديل مادة واحدة في لائحة الدوري الممتاز، بحسب اليوم التالى تقضي بتقديم الشكوى ضد أي نادٍ ممهورة بتوقيع الرئيس، أو عضوين من مجلس الإدارة، وقد وجد المقترح قبولاً بالتمرير لغالبية أعضاء المجلس حسب إفادة الأمين العام.
يذكر أن المريخ تمكن من استعادة لقب الدوري الممتاز عبر استئناف قدمه لمحكمة التحكيم الرياضي (كاس) وآثار القرار ردود أفعال ما تزال متواصلة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ردود أفعال (كاس) تتواصل وشداد يتقدم بمقترح تعديل مادة في لائحة الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.