الشرطي المصاب العريف بهاء الدين يتبع للمرور

التاريخ: 09-مارس-2020
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قال إعلام شرطة المرور أن أحد منسوبيه وهو العريف شرطة بهاء الدين إدريس الذي كان في مقدمة موكب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك “التشريفية” وقت تعرض الموكب للتفجير صباح اليوم قد أصيب بكسر في الترقوة اليمين وتم نقله إلى مستشفى ساهرون وهو الآن بخير.
وأضاف إعلام شرطة المرور بحسب سونا أن الملازم أول محمد الحسن شرطة مرور بحري ارتكاز “كوبر” كان متواجداً أثناء مرور خط موكب السيد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وقام باحتواء الموقف عقب التفجير وتحريك السيد رئيس مجلس الوزراء إلى مركبة الحراسة وتحريك عربة تاتشر الشرطة الأمنية المرتكزة بالموقع لإخلاء السيد رئيس الوزراء وطاقم الحراسة معه وقام بإغلاق مكان الحادث إلى حين وصول أول قوة شرطة لحراسة الموقع .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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