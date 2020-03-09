مفرح: محاولة الاغتيال عمل دخيل على السودان

التاريخ: 09-مارس-2020
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أكد الأستاذ نصر الدين مفرح أحمد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن الثورة السودانية طالما كان مهرها دماء الشهداء والجرحي والمفقودين ستستمر وتسير مهما كانت العقبات في تحقيق دولة ديمقراطية ترعى مصالح مواطنيها.
وأضاف في تصريح لـ(سونا) -في أعقاب حادثة محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك- أن هذا العمل الإجرامي دخيل على البلاد، ولم يعرفه السودان طوال سنوات تشكيلاته السياسية في العصر القديم والحديث معلناً للشعب السوداني مضيهم قدماً في تحقيق أهداف الثورة مهما كانت المطبات والمتاريس في سبيل الحرية والعدل والسلام.
وأبان أن هدف الحكومة الانتقالية الأول والأخير صون الحرية وهو المبدأ الذي عشنا من أجله لنكون وزراء وعلى رأسنا الدكتور حمدوك.
ولفت إلى أن تأسيس دولة مدنية حرة ترعى المصالح، لابد أن يواجه باستهداف ومنعطفات متعددة في تكوين وتشكيل الدولة على أسس ومعايير جديدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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