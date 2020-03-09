عابدون يقف على المرحلة الثانية للسكن الشعبي

التاريخ: 09-مارس-2020
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وقف والى الخرطوم الفريق ركن احمد عابدون حماد صباح اليوم بساحة الحرية بالخرطوم على سير إجراءات المرحلة الثانية لبرنامج السكن الشعبى التى بدأت أمس وتستمر حتى منتصف أبريل القادم كما تشمل النظر في طلبات المتقدمين لامتلاك مشاريع إنتاجية وطلبات أصحاب الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور المهندس الخلوتي الشريف النور مدير عام صندوق الإسكان والتعمير .
وبحسب سونا أوضح المهندس النور أن المرحلة الثانية موزعة لعدد من المراحل أهمها تكملة إجراءات أسماء المستحقين التى تم الإعلان عنها فى الصحف اليومية وسداد المقدم أما الطلبات الجديدة سينظر فيها وفق شروط صندوق الإسكان في شهر سبتمبر القادم.
وقطع خلوتي أن التسليم سيكون على حسب أسبقية التقديم وأبان أن الولاية تستهدف تمليك 3 آلاف مواطن ضمن المرحلة الثانية.
كما كشف عن توجيهات لوالى الخرطوم بتخصيص 10 آلاف قطعة سكنية باسم الصندوق ليتم تشييدها بداية من الشهر القادم .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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