بيان مجلس الوزراء حول محاولة إغتيال حمدوك

أصدر الناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء بياناً حول المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

Advertisements

وفيما يلى تنشر سونا نص البيان:-

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من الناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء.

تعرض موكب السيد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك صباح اليوم لهجوم إرهابي أثناء سيره من منزله إلى رئاسة مجلس الوزراء، وقد تعرض الموكب لتفجير إرهابي وإطلاق رصاص أسفل كوبري كوبر ولم يصب السيد رئيس الوزراء بأي أذى وكذلك المجموعة المرافقة له، عدا أحد أفراد التشريفة الذي أصيب إصابة بسيطة بالكتف إثر سقوطه من الدراجة البخارية.

ويمارس السيد رئيس الوزراء الآن مهامه المعتادة بمكتبه وقد بدأت السلطات الأمنية إجراءاتها للتحقيق في الحادث ومعرفة مرتكبيه.

نحن نعلم أن هنالك من يستهدف ثورة الشعب السوداني والمكاسب التي حققها بنضالاته ودماء شهدائه، لكننا نؤكد أن إرادة الثورة باقية وأن مسيرتها مستمرة ولن تفقد بوصلتها أبداً، وأن الإرادة الشعبية الغلابة و وحدة قوى التغيير هي ضمان استمرار ثورتها وهي الإرادة التي ستجعل الردة مستحيلة.

لقد استشرف شعبنا فجر عهد جديد وهو قادر على الدفاع عنه بكل غالٍ ونفيس، وسيتم التعامل بالحسم اللازم مع كل المحاولات الإرهابية والتخريبية والمُضي قدماً في تنفيذ مهام الثورة وتفكيك ركائز النظام القديم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)