البرهان ودقلو يلتقيان مدير جهاز المخابرات المصري

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، كلاً على حده ، بالقصر الجمهوري اليوم ،مدير المخابرات المصري اللواء عباس كامل.

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وأوضح الفريق أول جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات العامة ، حسب سونا أن مدير المخابرات المصرية نقل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأبان عبد المجيد أن الرسالة أكدت وقوف مصر وتضامنها مع الحكومة الانتقالية والأشقاء في السودان في مواجهة المحاولة الإرهابية التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني اليوم ودعمها لاستقرار السودان.

وأضاف أن لقاء مدير المخابرات المصري مع رئيس مجلس السيادة ونائبه الأول ناقش عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وضرورة التنسيق في المحافل الإقليمية. والدولية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)