السعودية: محاولة اغتيال حمدوك عمل إرهابي جبان

التاريخ: 09-مارس-2020 فى : أخبار 10 مشاهدة نددت السعودية، اليوم، بمحاولة اغتيال رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك. وأعربت وزارة الخارجية السعودية على “تويتر” على حسب السودان نيوز عن “تنديد السعودية بمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس وزراء جمهورية السودان حمدوك”. Advertisements وأكدت الوزارة “رفضها واستهجانها لهذا العمل الإرهابي الجبان، ولأي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره”. ونجا حمدوك، اليوم الاثنين، من محاولة اغتيال عبر تفجير استهدف موكبه في الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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