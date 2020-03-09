تعرف على قائمة المنتخب الوطني لمباراة غانا

التاريخ: 09-مارس-2020
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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بحسب اليوم التالى قائمة المنتخب لمباراة غانا في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري
وضمت القائمة السموأل ميرغني، أطهر الطاهر، عبداللطيف سعيد (بويا)، أبوعاقلة عبدالله، نصرالدين الشغيل، وليد بخيت (الشعلة)، فارس عبدالله، ومحمد موسى الضي من الهلال الخرطوم، علي أبوعشرين، منجد النيل، أمير كمال، محمد الرشيد، رمضان عجب، محمد حامد (التش)، وضياء الدين محجوب من المريخ الخرطوم، اسحق آدم، ياسر مزمل، ومصعب كردمان من الأهلي شندي، حسين إبراهيم (الجريف)، ومعاذ عبدالرحيم (القوز) من الخرطوم الوطني، مفضّل محمد الحسن، وبخيت خميس من المريخ الفاشر، أحمد إبراهيم (وضاح) من الهلال الأبيض، ومن الدوريات الخارجية؛ محمد عبدالرحمن (الجزائر)، يس حامد (رومانيا)، وعمار طيفور (إيطاليا).
يذكر أن اللاعبين الثلاثة الذين تم استدعاؤهم من الدوريات الخارجية، سينضمون إلى بعثة المنتخب في أكرا يوم 22 من مارس الحالي أي قبل 5 أيام من مواجهة غانا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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