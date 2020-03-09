غازي صلاح الدين يهاتف حمدوك لاطمئنان عليه

التاريخ: 09-مارس-2020 فى : أخبار 14 مشاهدة هاتف رئيس الجبهة الوطنية للتغيير و حركة الإصلاح الآن د. غازي صلاح الدين ، رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك عبر مكتب الأخير ليتطلع على سلامته بعد حادثة التفجير الذي تعرض لها. Advertisements أكد صلاح الدين بحسب السوداني رفضه لهذا الأسلوب ودعى الحكومة لإجراء التحقيقات فوراً وتقديم الجناة للمحاكمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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