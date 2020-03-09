التاريخ: 09-مارس-2020
5 مشاهدة
أعلن اتحاد كرة القدم السوداني اليوم الإثنين إن مباراة المنتخب الوطني أمام غانا في تصفيات كأس العالم ستقام على ملعب الهلال بأمدرمان في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.
وأفادت مصادر عالية الثقة أن اتحاد الكرة بحسب اليوم التالى أبرم اتفاقاً مع مجلس إدارة نادي الهلال يتكفل بموجبه الاتحاد بإجراء صيانة كاملة لملعب الجوهرة ليكون جاهزاً لاستقبال مباراة صقور الجديان أمام النجوم السوداء، ولم يتردد مجلس الأزرق من الموافقة على الصفقة ورحب بها بشدة.
وسابقاً قدّم مجلس الهلال اعتذاره عن استقبال المباراة بسبب إغلاق الملعب لعمليات صيانة ما تسبب في حرج بالغ لاتحاد الكرة ليلجأ لخيار التكفل بكافة أعمال الصيانة في اتفاق مربح للغاية بالنسبة للأزرق.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق بين اتحاد الكرة والهلال بتحول مباراة المنتخب أمام غانا للجوهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.