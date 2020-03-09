شاهد بالصور: دور ضابط مرور وإصابة زميله في انفجار موكب”حمدوك”

التاريخ: 09-مارس-2020 فى : أخبار 441 مشاهدة كشفت (السوداني) عن دور ضابط مرور وإصابة زميله سائق التشريفة، لحظة استهداف موكب رئيس الوزراء السوداني، د.عبد الله حمدوك” صباح اليوم “الاثنين” أسفل كوبري كوبر. Advertisements وقال مصدر لـ(السوداني الإلكترونية) إن لحظة الانفجار أصيب قائد التشريفة العريف “بهاء الدين إدريس” بكسر في الترقوة، وجرى نقله إلى مستشفى ساهرون، بينما تولى الملازم أول مرور محمد الحسن، عملية تغطية وتأمين سيارة رئيس الوزارء عقب الانفجار مباشرة بواسطة سيارة تابعة للشرطة الأمنية كانت ترتكز بالكوبري لحظة مرور موكب “حمدوك” وأوضح المصدر أن الضابط أشرف على على إنزاله من السيارة وصعوده إلى سيارة أخرى، وإفساح المجال لمرورها بسلام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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