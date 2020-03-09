بعد محاولة اغتيال حمدوك.. تشديد أمني على سجن البشير

أكد شاهد عيان لسكاي نيوز عربية، وجود تركيز أمني كثيف حول منطقة سجن كوبر، المحبوس فيه الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من عناصر الإخوان، بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

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وجاء التشديد الأمني الاثنين بعد تعرض رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمحاولة اغتيال في الخرطوم، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.

وكان نظام الإخوان المحلول قد خطط لوأد الثورة السودانية عبر تمرد فاشل كان يهدف إلى “إطلاق سراح البشير” وقيادات الإخوان المسجونة، مطلع العام الحالي.

لكن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، أكد في يناير احتواء التمرد الذي اندلع في قاعدتين في الخرطوم، تابعتين لجهاز المخابرات العامة، بأقل الخسائر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )