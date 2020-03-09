تمديد أجل مفاوضات السلام بمنبر جوبا لمدة شهر

أعلنت الوساطة الجنوبية فى عملية السلام بحسب سونا تمديد أجل محادثات السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح لمدة شهر تبدأ من الثامن من مارس وتنتهى فى التاسع من أبريل المقبل.

ووقع على قرار التمديد عن حكومة السودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام ،وعن الجبهة الثورية قادة فصائل الجبهة الثورية وعن الوساطة السيد توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية.

وجاء الإعلان عقب الاجتماع الموسع الذى عقدته الوساطة بفندق بالم أفريكا بجوبا اليوم ، مع وفد الحكومة لمفاوضات السلام وقيادات فصائل الجبهة الثورية السودانية بحضور الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين لمحادثات السلام السودانية.

وتناول الاجتماع بالنقاش التقرير المقدم من اللجنة الخماسية المكونة من حكومة السودان والجبهة الثورية والمنوط بها تحديد القضايا العالقة فى المفاوضات والمدى الزمنى الذى تحتاجه، وتوصل بعد مداولات حول التقرير إلى ضرورة تمديد فترة المحادثات السودانية حتى تتمكن الأطراف المتفاوضة من استكمال الحوار حول القضايا التى مازالت تحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأنها

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وأوضح الدكتور ضيو مطوك عضو الوساطة الجنوبية فى تصريح صحفي أن الأطراف اتفقت على التمديد مصحوباً بجدول زمنى وفق تكليفات محددة ومنهج محدد للحوار، لاستكمال بقية القضايا

من جانبه قال المستشار توتو قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية لسلام السودان بجوبا عقب التوقيع على اتفاق التمديد أشاد بالروح التي ظلت تسود أروقة التفاوض بين الطرفين مؤكد حرص الوساطة للعمل على الانتهاء من التفاوض والوصول إلى سلام شامل في الفترة المحددة.

و أدان بأشد العبارات المحاولة التي استهدفت موكب رئيس الوزراء صباح اليوم ، مشيراً إلى أن هذا العمل لايشبه السودانيين وهو عمل دخيل على السودان الذي عرف بالتسامح و البعد عن العنف خاصة في ممارسته السياسية كما أدان العنف و الاعتداءات القبلية التي حدثت بمنطقة بليل بولاية جنوب دارفور.

وتشير سونا إلى أن الوساطة قد بدأت التفاوض بفترة حددت بشهرين ومن ثم جددت لشهرين آخرين قابلة للتجديد ومن ثم حددت لإحدى وعشرين يوماً قابلة للتجديد انتهت بالأمس .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )