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الإثنين 9 مارس 2020
كتب
محمد أمين
التقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، كل على حدة، بالقصر الجمهوري اليوم الاثنين، مدير المخابرات المصري اللواء عباس كامل.
وأوضح الفريق أول جمال عبدالمجيد مدير المخابرات الوطني، أن مدير المخابرات العامة نقل رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الي شقيقة الرئيس عبد الفتاح البرهان تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين.
وأبان عبد المجيد ان الرسالة أكدت وقوف مصر وتضامنها مع الحكومة الانتقالية والأشقاء في السودان في مواجهة المحاولة الإرهابية التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني اليوم ودعمها لاستقرار السودان.
واضاف مدير المخابرات الوطني، أن لقاء مدير المخابرات المصري مع رئيس مجلس السيادة ونائبه الأول ناقش عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وضرورة التنسيق في المحافل الإقليمية. والدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل بالصور.. رئيس مجلس السيادة ونائبه الأول يلتقيان مدير جهاز المخابرات المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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