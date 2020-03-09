الإثنين 9 مارس 2020 موقع الحادث كتب محمد أمين قال وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي ادريس، ان مجلس الامن والدفاع عقد اجتماعا طارئا اليوم (الاثنين)، على خلفية المحاولة الارهابية الفاشلة التي استهدفت رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك بالخرطوم بحري.

وأكد المجلس على أصطفاف كافة مؤسسات الدولة في مواجهة مثل هه العمليات والمخططات التي تستهدف استقرار السودان وسلامته وتسعى لاجهاض ارادة الشعب السوداني ممثلة في قيادات الفترة الانتقالية المناط بها تحقيق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة. Advertisements وأضاف الطريفي في بيان صحافي ان الاجتماع توصل إلى ادانة واستنكار العملية الاجرامية لما تمثله مخاطر على اوضاع السودان داخليا واقليميا ودوليا. وشدد الطريفي على تحديد المسؤوليات الامنية في الحادثة، والتحري الفوري والاستعانة بالاصدقاء بما يسهم في كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة. ودعا مجلس الامن والدفاع إلى اتخاذ اجراءات عاجلة لتعزيز التامين ووضع الحطط الكفيلة بضمان امن وسلامة قيادات الدولة والمواقع الاستراتجية. وحث الجهات المختصة على اجراء مراجعة عامة لكافة القوانين ذات الصلة بالارهاب في مدة اقصاها اسبوعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. كواليس وتفاصيل جديدة بشأن مخطط محاولة اغتيال رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.