عاجل.. أمريكا تطلب الاستثمار في النفط والذهب بالسودان

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الإثنين 9 مارس 2020
كتب
محمد أمين
قال مســاعد وزير الخـزانة الأمريكية المختص بالإرهاب، مارشال بلينغسلا ، أن أي تعامــل مع المصــارف الأمريكية يتطلب التـزاما بقــدر عـالٍ من معايــير الحوكمة.
وشدد لدى اجتماعه بمحافــظ بنك السودان المركزي، بدرالدين عبدالرحيم إبراھيم، اليوم (الاثنين) بالخرطوم على ضرورة تنقية النظام المالي من أي شبهات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحصــين تحويلات الأرصــدة والاستفادة من التقانات الأمريكية في تنمية الاقتصــاد السوداني.
واقترح زيارة ممثلين من المصـارف السودانية لبعض المصـارف الأمريكية والتحــدث إليھــم مباشــرة، فيما يتعلق بالتعاملات المالية.
وطلب (بلينغسلا) إيجــاد مساحة استثمارية تكون جـاذبة للشراكات والمشروعات الأمريكية خاصةً في مجــالات النفــط والذھب.
ومن جانبه دعا محافــظ البنك المركزي إلى تسـريع فتح قنــوات المراســلات المصــرفية الخارجية لاستلام التحويلات والاستثمارات وتعــزيز التجــارة الخارجية خاصة استعادة ســوق الصــادر الأوروبي أكبر الشــركاء التجاريين قبل الحظــر.
والتقى المحافظ بمكتبه مساعد وزير الخزانة الأمريكي المختص بالإرهاب مارشال بلينغسلا والوفد المرافق له الذي يزور الخرطوم حاليًا.
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