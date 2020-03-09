البرلمان العربي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء

الإثنين 9 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بأشد العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب رئيس الوزراء بجمهورية السودان الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم، بمدينة الخرطوم، مُشدداً على أن العمل الإرهابي الجبان لن ينال من جهود حكومة السودان وعزيمة الشعب السوداني الشقيق في استكمال مسار العملية السياسية السلمية التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان.



وأعلن رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية السودان ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية ولكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، وتعطيل مسار الانتقال السلمي للسلطة في جمهورية السودان.

وأكد رئيس البرلمان العربي مواصلة البرلمان العربي دعم جمهورية السودان للتغلب على تحديات المرحلة الانتقالية وصولاً إلى المرحلة الدائمة، تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والعيش الكريم والتنمية والازدهار.