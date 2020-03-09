النيابة العامة: استهداف رئيس الوزراء عمل مخطط باحترافية عالية

الإثنين 9 مارس 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

قالت النيابة العامة في السودان إن التفجير الذي استهدفت موكب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، عمل مخطط بإحترافية باختيار الزمان المكان، وجريمة مكتملة الأركان ضد الدولة بموجب القونين.



واعتبرت في بيان إستهداف رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إستهداف لكل النظام الإنتقالي الدستوري القائم بالبلاد.

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وأضاف أن النيابة العامة بدات التحقيقات وتوصل إدارة الأدلة الجنائية بالشرطة وكل أجهزة الدولة المعنية إجراءات التحقيق والبحث الجنائي للقبض على الجناة.

واشار (البيان) إلى إن أجهزة الدولة المختلفة ستواصل التحقيقات والرصد ومواجهة أي عمل أرهابي بالحزم اللازم وفق أحكام القانون.

وأكدت ان النيابة العامة مواصلتها التحقيقات في كل قضايا رموز النظام السابق في قضايا العنف والقتل خارج نطاق القضاء والجرائم ضد الإنسانية وممارسة عمليات القتل والسجن والإرهاب التي وقعت في مواجهة المتظاهرين السلميين .

وقالت إن تفكيك التنظيمات الإرهابية والخلايا التابعة لها من أولويات الأجهزة الشرطية والأمنية وكل أجهزة الدولة ذات الصلة.