إتجاه في الهلال بانهاء عقد العراقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن اتجاها قد برز داخل اروقة نادي الهلال بانهاء عقد العراقي عماد محسن وتفيد متابعات كفرووتر الدقيقة أن اللاعب تعلل بمرض زوحته ورفض السفر مع الهلال لعطبرة وأن اللاعب لديه مستحقات على الهلال كانت سببا في حدوث خلافات بين الطرفين

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