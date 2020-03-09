الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجل الجنيه السوداني يوم الإثنين 9 مارس 2020 في السوق الموازي إرتفاعاً كبيرا مقابل العملات الأجنبية، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد بالخرطوم ،سجل الدولار 110.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 29.35 جنيه ليعزز الجنيه مكاسبه.

وفي تعاملات مساء يوم الأربعاء 4 مارس 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 120.00 جنيهاً كأعلى سعر له بينما أصبح الريال السعودي 32.00 جنيه، للتعاملات النقدية، وبدأ تراجع الدولار الملحوظ منذ الأسبوع الجاري.

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.