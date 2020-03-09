المريخ يشهر سلاح التسديد والثابتة في وجه الشرطة

الخليج 365 : تغادر صباح اليوم إلى القضارف بعثة فريق كرة القدم بنادي المريخ إلى القضارف تمهيداً لمواجهة الشرطة القضارف عصر الغد لحساب الجولة (24) من مسابقة الدوري الممتاز.. حيث يؤدي الأحمر عصر اليوم بملعب المباراة مرانه الأخير قبل مواجهة الغد.. وكان المريخ أدى صباح أمس بملعب نادي الأسرة الحصة التدريبية الرئيسية بمشاركة (23) لاعباً وإشراف الطاقم الفني بقياده التونسي أمين المسلمي ومعاونه الضو قدم الخير إلى جانب المعد البدني الألماني توماس مويير ومدرب الحراس الفطناسي.. وأخضع الطاقم الفني خلال المران لاعبي الفريق لتدريبات متنوعة بدأت بالجانب البدني قبل أن تشمل تدريبات تكتيكية مختلفة مع تركيز ملحوظ على الشق الهجومي .. وخصص الطاقم الفني وقتاً خلال زمن المران لتدريب فريقه على الكرات الثابتة إلى جانب التسديد من خارج منطقة الجزاء لزيادة الحلول الهجومية سيما في المباريات الصعبة. المادة السابقة الموارد المائية”: ري (98%) من مساحات القمح بمشروع الجزيرة المقالة القادمة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين الموافق9مارس2020م

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