الموارد المائية”: ري (98%) من مساحات القمح بمشروع الجزيرة

الخليج 365 :
أكدت وزارة الري والموارد المائية، أن عمليات ري المساحات المزروعة في العروة الشتوية شهدت نجاحاً غير مسبوقٍ على مر السنوات السابقة، وأعلنت عن اكتمال ري أكثر من (98%) من المساحات المزروعة قمحاً والبالغة (518) ألف فدان بزيادة (118) ألف فدان عن المساحة التأشيرية التي حدّدتها إدارة مشروع الجزيرة بـ(400) ألف فدان.
وقال مدير إدارة عمليات الري بالوزارة المهندس قسم الله خلف الله، في تصرحات صحفية أمس، إنّ حجم المساحات التي شهدت اختناقاً في الري قليلة جداً وتقع بالمناطق الطرفية للمشروع، وأشار إلى أنها نتجت عن التعديات الكبيرة على منظومات الري سواء بالقفل أو الفقدان وعدم تطبيق المُحدّدات الفنية، وكشف أنّهم اضطروا لاستجلاب شرطة لحماية القناطر الرئيسية بالمشروع، ونفى بشدة ما نشر حول تأثُّر (110) آلاف فدان، وقال إنّه لم يتم رصد مساحات خرجت تماماً من دائرة الإنتاج بسبب الري، وأكد أنه لم تصلهم بلاغات من شركات التأمين بوجود تلف بسبب العطش.
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