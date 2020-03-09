تدابير ميدانية لمراقبة توزيع الوقود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجه وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد غرفة الطواريء بالمتابعة الميدانية لمحطات توزيع الوقود، ومطابقة استلام الحصص مع جدول التوزيع اليومي، ومدى التزامها بضوابط التوزيع ومراقبة عمليات التهريب للوقود.

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