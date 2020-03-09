الاتحاد الأوروبي يعلق على استهداف رئيس الوزراء

قال الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية؛ جوزيف بوريل فونتيلس "صدمت عندما سمعت عن محاولة الاغتيال ضد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.



وأضاف بوريل سيواصل الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانب السودان لدعم عملية الانتقال.

وأكد انه ليس هناك خطوة ممكنة لإعادة الأوضاع في السودان إلى الوراء؛ ويجب الحفاظ على مُثُل الثورة.

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