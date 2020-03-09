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الإثنين 9 مارس 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
وصف وفدا الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية لمفاوضات السلام محاولة استهداف رئيس الوزراء هي عملية ارهابية مكتملة الأركان.
وعقد الوفدان إجتماعاً طارئاً في عاصمة جمهورية جنوب السودان جوبا تناول المعلومات الاولية الرسمية الواردة من الخرطوم.
وقال بيان مشترك من الوفدين (ندين هذا الاستهداف باغلظ العبارات ،ونواجه هذا الحادث متحدين وسيدفعنا للتسريع بعملية السلام فالسلام هو مفتاحنا الرئيسي لمكافحة الارهاب والعنف السياسي).
وأضاف طريقنا بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على المواطنة والتي لن تقف في طريقها محاولات الارهاب والعنف التي تعد محاولة جبانة لا تمت بصلة بشعبنا وتقاليده من بقايا النظام البائد وفلوله المهزومة .
واهاب وفدا التفاوض بجميع السودانيين مدنيين وعسكريين لمواجهة محاولات الارهاب صفاً واحداً وتفويت الفرصة على اعداء بلادنا واستكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفدا الحكومة والجبهة الثورية يدينان العمل الارهابي الذي استهدف رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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