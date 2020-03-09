عاجل| تشكيل غرفة أزمات للكشف عن المخطط الارهابي لاغتيال رئيس الوزراء

الإثنين 9 مارس 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

قالت وزارة الداخلية السودانية، تعرض رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، صباح اليوم (الاثنين) أثناء مروره اسفل جسر كوبر بالخرطوم بحري، إلى عمل ارهابي تمثل في تفجير بالتزامن مع مرور موكبه.

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وأضافت في بيان اسفر التفجير عن اصابة شرطى مرور في دراجة بخارية في مقدمة الموكب، كما تضررت سيارتين من موكب رئيس الوزراءـ ولم ينجم عن أي اصابات اخرى وان رئيس الوزراء والوفد المرافق له بخير.

ووصفت العمل بالدخيل والخطير في تاريخ البلاد الحديث، وشددت انه لن يمردون كشف ابعاده.

وقال البيان إن الأجهزة الأمنية كونت غرفة أزمة لمتابعة القضية وكشف المخطط الارهابي الذي يهدف إلى جر البلاد نحو واقع خطير ومعقد.