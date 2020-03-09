الإثنين 9 مارس 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين في أول ظهور له بعد محاولة الاغتيال، تواجد الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني في مقر مجلس الوزراء بالخرطوم، وسط ترحيب المتواجدين.

وتعرض موكب رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك صباح اليوم إلى هجوم إرهابي أثناء سيره من منزله إلى رئاسة مجلس الوزراء، وقد تعرض الموكب لتفجير إرهابي وإطلاق رصاص أسفل كوبري كوبر ولم يصب السيد رئيس الوزراء بأي أذى وكذلك المجموعة المرافقة له، عدا أحد افراد التشريفة الذي أصيب إصابة بسيطة بالكتف إثر سقوطه من الدراجة البخارية. ويمارس رئيس الوزراء الآن مهامه المعتادة بمكتبه وقد بدأت السلطات الأمنية إجراءاتها للتحقيق في الحادث ومعرفة مرتكبيه. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد| أول ظهور لـ"حمدوك" بعد محاولة الاغتيال الفاشلة بمحلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.