الولايات المتحدة تستنكر استهداف رئيس الوزراء.. هذا ما قالته

عبرت السفارة الاميركية بالخرطوم عن بالغ الاسف للهجوم الذي استهدف موكب رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك صباح اليوم (الاثنين).



وأكدت في صفحات السفارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر)، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم الحكومة الانتقالية، كما اعلنت تضامنها مع الشعب السوداني.

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