شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعتبر حزب المؤتمر السوداني، محاولة اغتيال رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك اليوم الاثنين بأنها حلقة جديدة من حلقات التآمر للإنقلاب على الثورة السودانية .
وقال الأمين العام لحزب «المؤتمر السوداني» خالد عمر، ان محاولة اغتيال الرئيس عبد الله حمدوك هي حلقة جديدة من حلقات التآمر للإنقلاب على الثورة السودانية.
وأضاف القيادي في قوى «الحرية والتغيير» ان : ” وحدة وتماسك القوى الشعبية التي انجزت الثورة هو حائط الصد لحماية السلطة المدنية ولا يجب أن يثنيا الإرهاب عن ذلك”.
وفي ذات السياق، أكدت مصادر مطلعة ان الدكتور عبد الله حمدوك بخير وبصحة جيدة عقب تعرض موكبه لمحاولة تفجير لم تتضح تفاصيلها بعد حوالى التاسعة من صباح اليوم و ذلك في مدخل كبري كوبر في الخرطوم بحري في الموعد الذي يتجه فيه الدكتور حمدوك لمكتبه كالعادة
وقال شهود عيان ان عددا من السيارات قد تضررت جراء الانفجار ولم يتضح بعد ما إذا كان هنالك ضحايا او جرحى في حادث الانفجار.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر حزب المؤتمر السوداني: محاولة اغتيال حمدوك من حلقات التآمر للإنقلاب على الثورة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.