شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت الحكومة السودانية في بيان رسمي القاه وزير الاعلام والناطق الرسمى باسم الحكومة قبل قليل عن تعرض موكب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الى هجوم ارهابي واطلاق رصاص.
واكد البيان البدء بالتحقيق بمحاولة اغتيال حمدوك الفاشلة وأن رئيس الوزراء بخير وأنه يمارس عمله بمكتبه واكدت التعامل بحسم مع كل محاولة إرهابية
وقال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إن محاولة الاغتيال التي استهدفت موكبه اليوم الاثنين لن توقف “مسيرة التغيير” في البلاد.
وقال على تويتر: “ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي”
وقال على تويتر “ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي”
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو بيان رسمي من الحكومة حول الهجوم الارهابي على موكب حمدوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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