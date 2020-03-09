مني عبدالله زوجة حمدوك: الثورة لن تتوقف أبداً وإذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت منى عبد الله زوجة رئيس الوزراء السوداني أن “حمدوك بخير ولم يصب بشيء”، وذلك عقب تعرض موكبه لتفجير ارهابي في العاصمة الخرطوم .

وقالت في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “إذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك من بعده”.

وتابعت زوجة رئيس الوزراء السوداني،: ان “هذه الثورة لن تتوقف أبداً”.

ونجا رئيس الحكومة عبدالله حمدوك صباح اليوم من محاولة اغتيال عبر تفجير استهدف موكبه في الخرطوم.

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وأكد مكتب حمدوك الخبر في وقت لاحق، متحدثا عن اعتداء عبر تفجير عند مرور الموكب الرسمي في العاصمة السودانية.

وقال ثلاثة شهود إن الهجوم وقع قرب المدخل الشمالي لجسر كوبر الذي يربط شمال العاصمة بوسطها حيث يقع مكتب حمدوك. وأشاروا إلى أن الموكب استُهدف على ما يبدو من منطقة مرتفعة.

من جانبها، أصدرت قوى الحرية والتغيير بياناً أدانت فيه محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووصفت ما جرى بالهجوم الإرهابي،

ودعت قوى الحرية والتغيير الجماهير في العاصمة للخروج في مواكب والتوجه لساحة الحرية لإظهار الوحدة والتلاحم الذي لا تضاهيه قوة، كما دعت كل أبناء وبنات البلاد في كل أرجاء الوطن للخروج في مواكب حماية السلطة الانتقالية وإكمال مهام الثورة.