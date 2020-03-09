واشنطن: وجود السودان في قائمة الإرهاب يحول دون إجراء التحويلات المالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شددت واشنطن على أن وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب يحول دون تمكنه من إجراء التحويلات المالية مع المؤسسات المالية الدولية. واستقبلت أسماء محمد عبدالله، وزيرة الخارجية، أمس (الأحد)، بمكتبها مساعد وزير الخزانة الأمريكي المختص بالإرهاب، مارشال بلينغسلا، والوفد المرافق له. ورحبت الوزيرة بالوفد وقدمت تنويراً حول الأوضاع الاقتصادية بالبلاد والإجراءات التي تتخذها الحكومة في سبيل تسهيل معاناة المواطنين اليومية. وقدمت تنويراً حول سير المفاوضات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح في جمهورية جنوب السودانز ودعت الوزيرة وزارة الخزانة للمساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وحثّ البنوك والمؤسسات المالية على التعامل البنكي مع السودان وتسهيل التحويلات المالية ليسهم ذلك في دمج البلاد في النظام المالي الدولي وتسهيل الاستثمار.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب، أن الحكومة الأمريكية باشرت فعلاً رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، ونبه إلى أن وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب يحول دون تمكن السودان من إجراء التحويلات المالية مع المؤسسات المالية الدولية. وأعرب عن أمله أن يتم رفع اسم السودان عن القائمة قريباً. وأشاد بالتغييرات الإيجابية التي شهدها السودان، وثمَّن دوره في مكافحة الإرهاب، وأكد دعم الحكومة الأمريكية للفترة الانتقالية.

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