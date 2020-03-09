قحت تدعو للخروج في موكب لحماية السلطة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعت قوى الحرية والتغيير الشعب السوداني للخروج في مواكب لحماية السلطة الانتقالية وإكمال مهام الثورة و حددت لموكب العاصمة ” الخرطوم” التوجه لساحة الحرية لإظهار الوحدة والتلاحم الذي لا تضاهيه قوة .
و و صفت في بيان لها اليوم ” الاثنين” محاولة اغتيال حمدوك بالهجوم الإرهابي يشكل امتداداً لمحاولات قوى الردة للإنقضاض على الثورة السودانية وإجهاضها، منوه الى انه محاولات ظلت تتكسر واحدة تلو الأخرى على سد قوة شعبنا العظيم الذي لا يقهر.
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