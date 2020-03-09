أول تعليق من رئيس الوزراء بعد محاولة اغتياله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طمئن رئيس الوزراء السوداني د.عبدالله حمدوك، اليوم الاثنين الشعب السوداني عن حالته الصحية عقب الهجوم الارهابي الذي تعرض له موكبه .

ونشر حمدوك تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا : “أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة”.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني ان : “ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي”.

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وتابع حمدوك : “هذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام”.

وفي الساعات الاولى من صباح اليوم، نجا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الاثنين من محاولة اغتيال، في الخرطوم.

وأكد مكتب حمدوك الخبر في وقت لاحق، متحدثا عن اعتداء عبر تفجير عند مرور الموكب الرسمي في العاصمة السودانية.

وقال ثلاثة شهود إن الهجوم وقع قرب المدخل الشمالي لجسر كوبر الذي يربط شمال العاصمة بوسطها حيث يقع مكتب حمدوك. وأشاروا إلى أن الموكب استُهدف على ما يبدو من منطقة مرتفعة.