وجدي صالح: محاولة اغتيال حمدوك محاولة يائسة من قوى الظلام

شهاب محمد - الخرطوم - السودلن اليوم:

أدان الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير بالسودان، وجدي صالح، اليوم الاثنين محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قائلا بإنها تتنافى مع قيم الشعب السوداني.

وقال صالح في تصريحات لوكالة سبوتنيك: “ندين هذا السلوك بأشد عبارات الإدانة والتنديد وهذه المحاولة [محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لا تشبه الشعب السوداني ولا قيمه”.

وأضاف القيادي بقوى الحرية والتغيير، : “أنها محاولة يائسة من قوى الظلام التي تحاول أن تعيق مسيرة الثورة وسليمتها وقيمها في الحرية والديمقراطية”، مؤكدا أن “الشعب السوداني لن سنساق لهذه المحاولة اليائسة التي تريد أن تخرج البلاد من دائرة الأمن والاستقرار إلى دائرة العنف”.

ونجا رئيس الحكومة عبدالله حمدوك اليوم من محاولة اغتيال عبر تفجير استهدف موكبه في الخرطوم.