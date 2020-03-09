مواجهة نارية في بطولة الدوري الممتاز اليوم

الخليج 365 :

لقاء وحيد في افتتاح الأسبوع 24 للدوري الممتاز اليوم يجمع في الأبيض هلال التبلدي وأهلي الخرطوم حيث يتطّلع هلال الأبيض عندما يستقبل بملعبه في السابعة من مساء اليوم”الأثنين” اهلي الخرطوم إلى تحقيق الفوز وزيادة حصيلته من النقاط لمزاحمة المريخ الخرطوم والضغط عليه في الدوري الممتاز.

ويملك هلال الأبيض في جعبته”42″ نقطة في رصيده، ويسعى إلى تأمين موقفه في المركز الثالث.

ويدخل الفريق الشهير بـ”التبلدي” مواجهة اليوم بنشوة فوزه في الجولة الماضية على الفلاّح عطبرة.

وفي المقابل، يأمل الأهلي الخرطوم العودة إلى سكة الانتصارات بعد أنّ سقط الفريق في فخ الخسارة أمام حي العرب بورتسودان في المرحلة السابقة.

ويملك الفريق الملقّب بـ”الفرسان” في رصيده”24 رصيده”23″ نقطة في المركز 13″.. باج نيوز