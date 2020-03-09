الغربال يقود السودان امام غانا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ارسل الاتحاد السوداني لكرة القدم التذاكر للاعب المنتخب ومحترف اهلي بوعريريج محمد عبد الرحمن للانضمام لمعسكر المنتخب تاهبا لمباراة غانا ويشارك ايضا مع المنتخب طيفور وياسين حامد من الدوريات الاوربية.

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