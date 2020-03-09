الاتحاد يؤجل مباريات الهلال والمريخ في الممتاز

الخليج 365 :
أكد المهندس الفاتح باني، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، أن الدوري الممتاز لن يتوقف، بسبب تفريغ مجموعة اللاعبين الذين سيتم اختيارهم لبرنامج إعداد المنتخب لمواجهتي غانا بمارس / أذار الجاري، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.
وأوضح الفاتح باني لكووورة: “مباريات الدوري الممتاز لن تتوقف، بسبب برنامج إعداد منتخبنا لمباراتي غانا والذي سوف يبدأ تنفيذه يوم 12 مارس/أذار الجاري، وسوف يتم تأجيل المباريات لفريقين فقط، هما الهلال والمريخ، وذلك بسبب كثرة اللاعبين الذين سينضمون للمعسكر منهما”.
وأضاف: “لائحة الدوري الممتاز، تنص على تأجيل مباريات أي فريق ينضم منه للمنتخب أكثر من 3 لاعبين”.
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