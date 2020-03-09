التاريخ: 09-مارس-2020
103 مشاهدة
أعلنت منى عبد الله زوجة رئيس الوزراء السوداني تعرض سيارة زوجها للتفجير، مؤكدة أن “حمدوك بخير ولم يصب بشيء”. وأضافت: “إذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك من بعده”، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.
وكان التلفزيون السوداني، قد أعلن عن نجاة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.
و تشير الأنباء بحسب “السوداني الإلكترونية” إلى أن عبوة ناسفة استخدمت في تفجير السيارة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
كما نقل شهود عيان، إن الانفجار وقع شرق جسر كوبر شمال شرق الخرطوم واستهدف سيارتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني مما أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أول ردة فعل لـ“حرم رئيس الوزراء السوداني” عقب محاولة اغتياله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.