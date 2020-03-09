تضارب الأنباء حول وسيلة محاولة إغتيال حمدوك

التاريخ: 09-مارس-2020 فى : أخبار 60 مشاهدة Advertisements تضاربت الأنباء حول الوسيلة التي استخدمت في محاولة اغتيال رئيس الوزاء عبد الله حمدوك، و تحدثت مصادر عن “سيارة مفخخة“ وأخرى عن “قذيفة ار بي جي” وأفادت بعض المصادر الإعلامية بحسب السوداني الإلكترونية، ان ما تم كان عبر عبوة ناسفة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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