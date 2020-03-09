نجاة د. عبدالله حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بالسودان من محاولة اغتيال

نجا د. عبدالله حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بالسودان من محاولة اغتيال، إثر انفجار عربة اكسنت مفخخة استهدفت موكبه صباح اليوم الاثنين قبالة جسر القوات المسلحة بشارع النيل بالخرطوم، وهو في طريقه إلى عمله بمجلس الوزراء.

وفي أول تعليق على الحادثة بحسب موقع اليوم التالي، أكد علي بخيت مدير مكتب حمدوك تعرض عربة رئيس الوزراء لتفجير، وقال في اتصال هاتفي الحمد لله لم يصب أحد بسوء.

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ووفقاً شهود عيان انهم فوجئوا بصوت دوي وشاهدوا انفجار عربة “اكسنت” كانت تسير بالقرب من موكب رئيس الوزراء.

وانتشرت مقاطع فيديو وصور في مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)