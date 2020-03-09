الحكومة الانتقالية تكشف المخطط الارهابي لاغتيال رئيس الوزراء

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الإثنين 9 مارس 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، تعرض موكب رئيس الوزراء علد الله حمدوك، لهجوم ارهابي وتفجير واطلاق رصاص اسفل جسر كوبر بالخرطوم بحري.
واضاف في تصريح صحافي على التلفزيون القومي، لم يصب رئيس الوزراء بأي اذى، ويمارس مهامه بمكتبه بمجلس الوزراء.
وقال إن الجهات المختصة بدات في التحقيقات لمعرفة الجهة التي وراء الهجوم.
واشار إلى أن هنالك من يستهدف ثورة الشعب السوداني التي ستستمر ولن تفقد بوصلتها.
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