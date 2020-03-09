رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يعلق على محاولة اغتياله

الإثنين 9 مارس 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في أول تعليق له بعد المحاولة الفاشلة لاغتياله صباح اليوم الاثنين، أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة.



وأضاف على صفحته الرسمية بـــ”فيس بوك”: “ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي”.

وقال "هذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام".