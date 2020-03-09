- 1/3
- 2/3
- 3/3
الإثنين 9 مارس 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في أول تعليق له بعد المحاولة الفاشلة لاغتياله صباح اليوم الاثنين، أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة.
وأضاف على صفحته الرسمية بـــ”فيس بوك”: “ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي”.
وقال "هذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يعلق على محاولة اغتياله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.